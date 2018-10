Município abre concurso para 100 vagas na Educação

A Prefeitura abriu inscrições para Concurso Público que preencherá mais de 100 vagas na área de Educação. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via Internet, no endereço www.ibamsp-concursos.org.br, até o dia 21 de novembro.

Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site, localizar o link correlato ao presente Concurso Público, preencher total e corretamente o formulário de inscrição, conferir e transmitir os dados informados, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento até o dia 22 de novembro. O valor da inscrição para o cargo de Secretário de Escola Júnior é de R$ 69,00 e Diretor de Escola e Professor R$ 92,00.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os empregos e prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de Diretor de Escola e todos os Professores. As provas objetivas terão duração de três horas e a data prevista para aplicação é 16 de dezembro de 2018. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados no dia 7 de dezembro na Imprensa Oficial do Município, no site do IBAM e da Prefeitura.

As provas serão compostas por 40 questões de múltipla escolha, sendo para Professores e Diretor de Escola: 10 questões de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 10 de Legislação Educacional e 15 de Conhecimentos Específicos; e para Secretário de Escola Júnior: 12 questões de Língua Portuguesa, 8 de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário divulgado para o fechamento dos portões e munido de um documento original de identidade com foto. Para mais informações, o edital completo está disponível na edição 523 da Imprensa Oficial do Município (https://goo.gl/RxHEjo) ou no site IBAM (https://goo.gl/at4U6R).

CONFIRA AS VAGAS- Diretor de Escola, 14 vagas, salário de R$ 4.947,40; Professor de Educação Infantil, 30 vagas, salário de R$ 2.015,49; Professor de Ensino Fundamental, 30 vagas, salário de R$ 2.519,36; Professor de Arte, 10 vagas, salário de R$ 1.511,64;

Professor de Inglês, 4 vagas, salário de R$ 1.511,64; Professor de Educação Física, 8 vagas, salário de R$ 1.511,64 e Secretário de Escola Júnior, 10 vagas, salário de R$ 2.129,58.