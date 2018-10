Equipe de zeladoria municipal percorre 20 bairros

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Serviços realizou diversos trabalhos como corte de mato e limpeza de áreas públicas, operação tapa buracos, recapeamento asfáltico, entre outros.

As manutenções de parques e jardins, com trabalhos de corte e poda de mato, foram feitas nos seguintes locais: Lago do Taboão, Avenida dos Imigrantes, Bocaina, Centro, Rotatória do Lavapés, Vila Malva e no Sindicato dos Servidores Municipais Bragança Paulista – SISMUB.

Como parte dos serviços da Operação Tapa Buracos as ruas recapeadas foram: Rua Voluntário Cícero Lamartine da Silva Leme, Avenida Américo Fontana e Avenida Dr. Manoel José Vilaça. Na Rua Major Fernando Valle foram feitos reparos, na Avenida Atílio Menin cascalhamento da via e tapa buracos na Avenida dos Imigrantes e Hípica Jaguari.

A equipe de pedreiros e de pintura realizou trabalhos nos Ciles Águas Claras, Água Comprida e Jardim Recreio. Além disso, realizaram atividades de manutenção e reparo nas Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e de Segurança e Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Jardim Fraternidade, Biriçá do Campinho e em canaletas da Avenida Major Fernando Valle.

A limpeza de bueiros foi realizada no Bairro do Bacci e os trabalhos para manutenção das estradas rurais da cidade foram feitos nos bairros Agudo dos Frias, Campinho, Jardim Santa Rita e Varginha. Nesse tipo de serviço são utilizados maquinários especializados como retroescavadeira, Patrol Motoniveladora, Carregadeira e Caminhão Toco.