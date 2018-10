Urnas para o 2º turno serão distribuídas dia 26

Faltam oito dias para o segundo turno das eleições, que ocorrerá no domingo, 28. Ontem o Cartório Eleitoral de Bragança informou que as urnas eletrônicas estão recebendo novas mídias, para que as mesmas contenham informações do segundo turno, ou seja, opções somente para presidente e governador do Estado de São Paulo. Segundo o chefe do cartório, Marcos Mori, desta vez o trabalho é mais simples e rápido, devido as mídias conterem menos informações. Em Bragança são 284 urnas, que devem começar a ser distribuídas nas escolas a partir da próxima sexta-feira, 26.

Mori também ressaltou que qualquer problema que os eleitores tenham com título de eleitor ou qualquer pendência eleitoral a se resolver, poderão ser analisadas somente após o segundo turno, em obediência ao calendário eleitoral.

Bragança tem 125.204 mil eleitores, mas poderia ultrapassar os 135 mil se 11 mil pessoas não estivessem com o título suspenso ou cancelado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral- TSE, 9.741 títulos estão cancelados e 1.385 suspensos.

Nestas eleições, o nível nacional de abstenção, de 20,3%, é o mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou. Em Bragança a abstenção no primeiro turno foi de 22,14%, maior que a média nacional.