PRAÇA RAUL LEME: Prefeitura notifica empresa para retomar obra abandonada desde fevereiro

No próximo sábado, 27, completará um ano de assinatura da ordem de serviço para as obras de reformas das Praças Raul Leme e José Bonifácio, que continuam interrompidas desde o carnaval. A empresa responsável, Lettiere Cordaro Ltda., entregou apenas alguns itens, como a construção da rampa de acessibilidade e reativação da fonte de água e luz.

Hoje a fonte de água e luz, de águas turvas esverdeadas, é o espaço preferido dos pombos. A praça continua com o chão desnivelado em muitas partes por causa dos remendos, paralelepípedos dos canteiros faltando, fiações expostas em árvores, pichações, acúmulo de água no teto do pergolado e falta de lixeiras.

Segundo o Secretário Municipal de Obras, Paulo Armando, a empresa responsável já foi notificada sobre a água parada no teto do pergolado, pois o dreno não está funcionando.

Do projeto previsto para ser entregue em 27 de fevereiro, faltaram reparos pontuais: A remoção das pedras do mosaico português manualmente, para posterior reassentamento; 13 bancos de concreto com demolição das bases para construção de 15 bases em concreto para apoio de sete bancos novos e oito bancos realocados, mais sete bancos de jardim do modelo “samambaia” ou similar; padrão de energia; rampa de acesso ao placo; ralo na fonte; caixa de passagem de interligação; pisos do mosaico que ainda estão soltos; pintura da chapa de fixação do poste da entrada de energia.

A reforma custaria R$ 267.192,47, oriundo do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística.

Na primeira quinzena de fevereiro as obras foram interrompidas pelo CarnaPraça, depois disso não se viu mais trabalhadores no local.