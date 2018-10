Prefeitura abre 106 vagas para concurso na área de Educação

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista divulgou edital para concurso na área de Educação, são 106 vagas divididas entre diretor de escola (14), professor de educação infantil (30), professor de ensino fundamental (30), professor de arte (08), professor de inglês (04), professor de educação física (08) e secretario de escola (10).

As inscrições já estão abertas e vão até 21 de novembro, as taxas para inscrição são R$ 69,00 para secretário de escola e para as demais vagas a taxa é R$ 92,00 e devem ser pagas até o dia 22 de novembro. Segundo o edital os salários são de R$ 1.511,64 a R$ 4.947,40.

As inscrições podem ser feitas no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br. O edital de convocação para os locais e data da prova será divulgado no dia 7 de novembro.

Detalhes sobre inscrições especiais e vagas para deficientes, requisitos para os cargos, podem ser consultados no aqui no link do edital