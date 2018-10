Haddad espera apoio público de Joaquim Barbosa

Frustrado por não conseguir articular uma frente ampla no início do segundo turno, Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência, espera nesta semana o apoio público do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, com quem o petista se reuniu na semana passada.

Integrantes da campanha de Haddad ouvidos pelo blog afirmam que Barbosa – relator do processo mensalão no STF – pediu tempo para convencer familiares.

Além dos apoios, Haddad vai apostar nesta semana no discurso de que é “um conservador” no trato das finanças públicas.

A campanha deve explorar sua gestão quando esteve à frente do Ministério da Educação e da Prefeitura de São Paulo, onde, dirá a campanha, o candidato precisou lidar com “contas tumultuadas” e renegociou a dívida com a União.

Haddad tem reiterado que só ele fala sobre economia. Não delega a ninguém e, apesar da pressão do PT, não revela nomes para um eventual ministro da Fazenda.