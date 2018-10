Bolsonaro critica os que dizem que ele é risco à democracia

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, passou o domingo, 14, em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e teve compromissos públicos.

No começo da noite, fez uma transmissão ao vivo pela internet, ao lado da mulher, Michele, e de duas professoras de libras – língua brasileira de sinais. O candidato protestou contra o vídeo de um comício de Guilherme Boulos, que disputou a Presidência pelo PSOL.

“Você deve ter visto um vídeo de ontem, do Boulos insuflando uma massa enorme para invadir, ocupar a minha residência. O que você faria se o Boulos e 2 mil pessoas ameaçassem invadir a sua residência? Se eu for o presidente e se o Parlamento assim entender, nós vamos tipificar como terrorismo qualquer invasão de propriedade privada”.

Bolsonaro disse que é por causa disso que vai encaminhar um projeto para facilitar a posse de armas, para que, segundo ele, cidadãos possam proteger suas propriedades.

No comício, na quarta-feira, 10, na Avenida Paulista, em resposta ao público, que gritava que a casa de Jair Bolsonaro viraria ocupação, Guilherme Boulos afirmou “o MTST ocupa terreno improdutivo, e a casa do Bolsonaro não me parece uma coisa muito produtiva”. Em uma rede social, após o protesto de Bolsonaro neste domingo, Boulos disse que fez apenas uma ironia.

Deficientes físicos- Na transmissão pela internet, Bolsonaro ainda desmentiu que tenha votado contra um projeto em prol dos deficientes físicos, e acusou seus adversários de divulgarem falsidades.

Democracia- Bolsonaro também rebateu críticas de que representa um perigo à democracia. “Ameaça à democracia? Nós somos ameaça aos privilégios, aos desmandos, à corrupção. Isso nós ameaçamos, ameaçamos jogar pesado contra a criminalidade que está aí, vamos valorizar nossa Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público”, disse. “Abraço, se me permite, não tenho essa liberdade, Sérgio Moro, com seu trabalho em Curitiba, parabéns. Seus colegas, tem o Marcelo Bretas aqui, e tantos outros por aí, e nós temos que, com essas pessoas de bem, se unir. Eu não pertenço mais a mim, se eu chegar lá terei uma equipe do meu lado, muita gente competente, boa patriota, que vai trabalhar para um Brasil diferente do que está aí, vamos mudar o Brasil, não teremos outra oportunidade”.