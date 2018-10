PESQUISA IBOPE:

O Ibope divulgou por volta das 19h de ontem o resultado da primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno da eleição presidencial. Nos votos válidos, os resultados foram os seguintes: Jair Bolsonaro (PSL) tem 59% e Fernando Haddad (PT) tem 41%. Na intenção de voto total, o Ibope diz que Bolsonaro tem 52% e Haddad, 37%. Brancos e nulos somam 9%.

Outro levantamento do Ibope, também divulgado ontem, mostra que Bolsonaro tem 35% de rejeição, enquanto Haddad tem 47%.

O levantamento foi realizado no final de semana com 2.506 entrevistados e tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.

Para vencer no segundo turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto. A pesquisa foi encomendada pelo Estadão e pela TV Globo.Na semana passada, o Datafolha mostrou Bolsonaro com 58% e Haddad com 42%.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 46,03% dos votos válidos (quase 50 milhões de votos). Haddad ficou com 29,28% (cerca de 30 milhões de votos)