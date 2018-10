Deputado Edmir cobra de novo duplicação de rodovias

Na quinta-feira, 11, o deputado estadual Edmir Chedid (DEM), eleito pela sétima vez nestas eleições, foi à sede da Secretaria de Logística e Transportes do Estado, em São Paulo, cobrar mais uma vez a duplicação da rodovia SP-008 (Capitão Barduíno), entre Bragança Paulista e Socorro.

Avaliada inicialmente em R$ 357 milhões, a obra prevê melhorias nos 45 quilômetros da estrada, com construção de nova pista nos trechos urbanos e criação da terceira faixa nos demais.

A duplicação foi incluída em um pacote de investimentos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) aprovado pela Assembleia Legislativa e assinado em 2014 pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).

O Estado chegou a gastar quase R$ 3 milhões com a elaboração do projeto da obra e obteve até a licença ambiental prévia da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), mas a duplicação não saiu do papel.

Impasse- Em julho deste ano, o governo admitiu que a obra foi retirada do pacote de investimentos do BID. Na época, a justificativa foi “um impasse” envolvendo um dos trevos da obra.

“Eles [governo] dizem que não têm recursos para fazer”, afirmou o deputado após a reunião. “Muitas pessoas continuam morrendo nessa estrada por falta de segurança.”

Edmir também cobrou a duplicação da SP-63 (Alkindar Monteiro Junqueira), entre Bragança e Itatiba, outra antiga promessa do governo que ainda não tem data prevista para ser iniciada. Nesta obra, o investimento inicial previsto era de R$ 220 milhões.

“Importante lembrar que não estamos tratando da questão com um governo novo. O governo Márcio França é continuação do governo Geraldo Alckmin. Eles foram eleitos juntos e assumiram os mesmos compromissos”, disse.

Orçamento- Diante da resistência do governo em fixar novos prazos, o deputado trabalhará para reservar recursos para as obras no Orçamento Estadual de 2019, que deverá ser votado até o fim do ano pela Assembleia.

“Vamos buscar todas as alternativas. Não dá mais para adiar essas obras”, afirmou.