Milhares de pessoas prestigiaram a festa de 31 anos da 102 FM

A rádio 102 FM promoveu no domingo, 14, na passarela Chico Zamper, grande festa em comemoração aos 31 anos da emissora. O evento teve como atração principal o show de Luan Santana, além de 15 shows regionais e locais. Cerca de 40 mil pessoas prestigiaram a festa, que iniciou a tarde e encerrou por volta das 23h.

O evento contou também com a participação do prefeito em exercício, Amauri Sodré, diretor da rádio, Vitor Hugo Chedid, deputado estadual Edmir Chedid (DEM) e deputado federal Herculano Passos (PSD). Segundo o deputado Edmir, “foi uma noite de arrepiar”.

Para manter a tradição a rádio organizou uma grande estrutura de som, iluminação, dois palcos, seguranças, bombeiros civis, banheiros químicos, ambulância e equipes de apoio.

Entre os shows, tiveram apresentações da dupla Du e Michel, Dan Castro, David Villa, Dany Berranteira, Ricardinho Bertin, Rico e Ruan e Paulo Cremona. A música eletrônica também teve espaço com a apresentação do D`J Juninho JJ durante os intervalos das atrações.

História – Fundada em 1987 a Emissoras Interioranas LTDA – 102 FM iniciou suas transmissões em 6 de outubro do mesmo ano e por alguns meses ficou operando em caráter experimental, tocando apenas músicas. Uma das pioneiras na transmissão de futebol em frequência modulada, a rádio foi a única emissora de Bragança que acompanhou o Clube Atlético Bragantino nas partidas da CONMENBOL, torneio disputado entre times sul-americanos e nos dois amistosos do clube no Japão. Atualmente a 102 FM não acompanha só o Clube Atlético Bragantino, mas dá cobertura a todos os esportes da cidade e região, entre eles o futebol amador.

Com uma equipe de jornalistas antenada a rádio tem um trabalho atuante e prestativo, mostrando todos os acontecimentos de Bragança Paulista e das 35 cidades que estão dentro da abrangência da emissora, e que somam mais de 1 milhão de ouvintes.

Com uma programação eclética, a emissora procura atender aos ouvintes que buscam por músicas diferenciadas e varia com programas que vão desde o sertanejo contemporâneo ao universitário; do samba raiz ao pagode; da nova MPB aos clássicos da música popular brasileira; do rock a dance music de todos os tempos.

Desde a sua fundação, a 102 FM traz como prioridade uma programação musical de qualidade e pela prestação de serviço.