Prefeitura e INSS estabelecem regras para retorno de profissionais afastados do cargo

Foi realizada na semana passada mais uma reunião entre membros da Prefeitura e representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para estabelecer as regras, o plano de trabalho e firmar um termo de cooperação técnica para o programa de reintegração funcional e reabilitação de profissionais, o “Projeto Aurora”.

O projeto tem como principal fundamento fazer uma avaliação psicológica e médica, visando o acolhimento e a reintegração funcional do servidor público com foco em qualidade de vida. No primeiro encontro realizado no início de agosto, em Jundiaí, a equipe do INSS salientou que essa parceria é inédita em órgãos públicos, pois esse acordo é normalmente feito com órgãos privados. Dessa forma, a municipalidade estabelece um canal direto com a Previdência Social para que sejam avaliadas as possibilidades legais da certificação de reabilitação destes servidores públicos.

Neste primeiro momento, a equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) realizou uma avaliação de 75 professores afastados das salas de aula desde a gestão passada.

Segundo o Secretário Especial de Gabinete e responsável pela Divisão de Recursos Humanos, Maurício Arnaldo da Cunha, “esses 75 professores, após a assinatura do termo que deve acontecer nos próximos dias, serão encaminhados ao INSS para que seja feita uma avaliação pericial pela equipe técnica da Previdência Social. Deste modo, serão emitidos certificados que dão garantia à questão trabalhista, proteção do trabalhador e reabilitação desse profissional para uma vaga diferente da que é concursado”.