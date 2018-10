NO MERCADÃO: Semana de Valorização Cultural começa segunda-feira

A Prefeitura convida a população para prestigiar, de 15 a 20 de outubro, a Semana de Valorização Cultural do Mercado Municipal “Waldemar de Toledo Funck”. Das 11h30 às 14h, haverá comemoração com shows de músicos locais e gastronomia, com a realização de receitas e degustações de um Cardápio de Aniversário. O evento é realizado em cumprimento com a lei nº 4606, de fevereiro de 2018, que visa proporcionar celebrações na semana que compreende 15 de outubro, dia da inauguração do Mercado Municipal, em 188.

PROGRAMAÇÃO

15/10, segunda-feira: Show com Marcelo Negrini e degustação do prato Boeuf Bourguignon (receita típica francesa, que consiste em carne de vaca cozida em vinho tinto com alguns vegetais e condimentos);

16/10, terça-feira: Show com Rafael Maia e degustação do prato Bambá de Couve (canjiquinha, costelinha de porco e couve rasgada);

17/10, quarta-feira: Show com Ellen Ameri e degustação do pratog Massa com linguiça fresca, curada, tomates confit (conserva de tomates assados) e ervas;

18/10, quinta-feira: Show com Marcão Skema e degustação do prato Risoto de açafrão, queijo e frutas;

19/10, sexta-feira: Show com Susana Nogueira e degustação do prato Massa com molho de moqueca;

20/10, sábado: Show com Raiz de Fole e degustação do prato Emincé Poivre (carne fatiada com pimenta) com batata sautê.