IF abre 200 vagas para cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal de Bragança Paulista (IF), abriu processo seletivo para o primeiro semestre de 2019 entre 8 de outubro e 20 de novembro. Serão 200 vagas para cursos técnicos gratuitos.Na modalidade integrada ao ensino médio, estão disponíveis os cursos de Eletroeletrônica, Informática e Mecânica. Já nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio é oferecido o curso de Mecatrônica. No processo seletivo do IF não há provas, a seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Para se inscrever, o candidato deve ler o edital na íntegra, criar um cadastro no portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato pode realizar uma única inscrição.

O Campus Bragança Paulista fica na Av. Major Fernando Valle, 2013 – Jardim São Miguel. Mais informações por meio do número 4034-7800, e-mail estudeaqui@ifsp.edu.br ou https://bra.ifsp.edu.br/