Prefeitura recebe taxas de zona azul e protocolo

A administração municipal disponibilizou abertura de um caixa para recebimento das taxas de protocolo e de zona azul no setor de protocolos da Secretaria Municipal de Administração, no térreo do Paço Municipal. A medida implementada atende à demanda da Casa Legislativa e de munícipes. O recebimento realizado no setor atenderá apenas as taxas de pequeno valor. O prefeito em exercício, Amauri Sodré, recebeu os parlamentares no gabinete e a indicação deles passou pelos pareceres legais, avaliação jurídica e na sequência foi implementado pela empresa Sisvetor Informática Ltda., que gerencia o sistema atual.

Na manhã de quarta-feira, 10, foi feita a instalação dos equipamentos, cabeamento de rede, testes dos equipamentos e durante a tarde já estavam em operação, recebendo as taxas de protocolo.

O prefeito reforçou o trabalho da administração em atender às demandas dos vereadores e dos munícipes. “Algumas pessoas tinham que pagar em dinheiro e se deslocar até uma lotérica, correspondente bancário, pagar e trazer de volta a taxa. Agora pode fazer tudo aqui no setor de protocolos – gera a guia, efetua o pagamento, já dá baixa no sistema e vai embora com sua cópia/ comprovante”, explicou.