Alunos da rede municipal não terão aula segunda-feira

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa a população que segunda-feira, 15, não haverá aula ou expediente na rede municipal de ensino em virtude do feriado escolar alusivo ao Dia do Professor.

A data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar por meio do Decreto Federal nº 52682, de 14 de outubro de 1963.