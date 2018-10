Matrículas para rede pública encerram dia 31

A Diretoria de Ensino da Região, com sede em Bragança, reforça sobre o período de matrículas abertas para Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos- EJA. O período de inscrições segue até dia 31 de outubro, em qualquer escola pública.

No ato da inscrição, o pai ou responsável será instruído a retornar após publicada a resolução que trará a localização onde o aluno efetivará a matrícula. A inscrição garante vaga em escola pública municipal, mas não necessariamente na mesma unidade da inscrição, pois será utilizado o critério da compatibilização entre o endereço residencial e o endereço da escola mais próxima à residência do aluno, através do Sistema SED – Secretaria Escolar Digital, do Estado de São Paulo.A Secretaria Municipal de Educação ressalta ainda que aqueles que frequentam a Educação Infantil em escola municipal já estão automaticamente cadastrados na rede.