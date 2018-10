DIA DAS CRIANÇAS: Comércio aguarda crescimento de apenas 1,5%

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as vendas efetuadas no feriado de Dia das Crianças devem crescer 1,5% em relação ao ano anterior. No total, o movimento será de R$ 7,4 bilhões, menor valor nos últimos dois anos.

A expectativa baixa se deve ao receio de endividamento, principalmente por conta da incerteza em relação à economia e suas consequências sobre o nível de empregabilidade, aponta Fabio Bentes, chefe da divisão econômica da CNC.

Alta – Hipermercados devem ter alta de 3,3%. Brinquedos e eletroeletrônicos também deverão voltar a crescer 2,6%, porém ficará em déficit em relação ao ano passado (3,2%).

Baixa – Os segmentos de vestuário -1,6% e, principalmente, de livrarias -10,2% deverão registrar vendas menores que em 2017. Nas menores variações de preço estão os chocolates em barra e bombons (-3,7%), CDs e DVDs (-2,3%) e bicicletas (-2,9%).