PRESIDÊNCIA: Diferença entre candidatos do 2º turno é a maior desde 2002, segundo pesquisa

Diferença entre candidatos do 2º turno é a maior desde 2002, segundo pesquisa

A primeira pesquisa de intenção de votos para o 2º turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) trouxe a maior diferença entre os candidatos desde a eleição presidencial de 2002, considerando levantamentos feitos pelo instituto Datafolha.

A pesquisa divulgada quarta-feira, 10, mostrou uma diferença de 13 pontos entre os concorrentes – a mais alta desde a primeira pesquisa do 2º turno de 2002, quando 26 pontos separavam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de José Serra (PSDB). A comparação leva em conta o percentual de votos totais de cada candidato.

Em 1989, Fernando Collor de Mello (PRN) começou o segundo turno com uma vantagem de 9 pontos sobre Lula. Nas eleições seguintes (1994 e 1998), não houve segundo turno. Já na disputa de 2002, a vantagem de 26 pontos de Lula sobre Serra marcou a maior desse conjunto de pesquisas desde a redemocratização.

Em 2006, a primeira pesquisa de intenção de votos do Datafolha no segundo turno mostrou 7 pontos de vantagem de Lula sobre Geraldo Alckmin (PSDB). A mesma diferença foi registrada na primeira pesquisa da eleição seguinte, em 2010 quando Dilma Rousseff (PT) disputava a Presidência com José Serra (PSDB).

Já o segundo turno de 2014 foi aquele que se iniciou com menor diferença entre as intenções de votos totais: Aécio Neves (PSDB) superava Dilma Rousseff por dois pontos percentuais.

BRANCOS, NULOS E INDECISOS

O levantamento também mostra que a soma de votos brancos / nulos / nenhum e indecisos (“não sei”) na primeira pesquisa de intenção de votos do Datafolha atingiu em 2018 o maior patamar da série, numericamente. 1989- 13%; 2002- 10%; 2006- 7%;

2010- 11%; 2014- 10% e 2018- 14%.

Todas as pesquisas têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.