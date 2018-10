FINADOS: Reformas em jazigos podem ser feitas até dia 28

O Cemitério da Saudade e Velório Municipal informam que em razão do feriado de Finados, 2 de novembro, a data limite para construção, reformas e pinturas de jazigos será até o dia 28 de outubro. Após essa data, as famílias poderão apenas realizar a limpeza dos túmulos. Na semana seguinte ao feriado, os serviços voltarão ao normal.

Outras informações podem ser obtidas na secretaria de administração do Cemitério da Saudade, localizado na Praça da Paz, na Vila Municipal, ou pelo telefone 4034-3800.