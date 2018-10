Decreto proíbe malabarismo em semáforos de Bragança

O prefeito em exercício, Professor Amauri Sodré, decretou na terça-feira, 9, a proibição da prática de exibição artística de malabares, acrobatas e afins nos cruzamentos de vias rápidas e vias arteriais do município, sinalizadas por semáforo ou não. A proibição não vale para ambulantes porque, de acordo com a Prefeitura, não apresentam riscos.

A GB entrou em contato com o gabinete da Prefeitura que explicou o motivo do decreto. Segundo justificativa, nos últimos meses aumentou o número de reclamações em relação aos malabaristas, que em determinados casos mexem com fogo, facas, etc. A Prefeitura informa que essas pessoas não são de Bragança e não possuem residência fixa, o que dá a sensação de aumento de moradores de rua na cidade.

Ainda segundo o Executivo, cabe ao município planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos em condições seguras. “É um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”, reforça o decreto.

Nos últimos meses houve aumento significativo de malabaristas na cidade, que se posicionam na faixa de rodagem da via entre os veículos, nas faixas de pedestres, no intuito de realizarem suas performances usando todo o tipo de ferramentas, desde bolas, aros, clavas, bastões, bolas de fogo, monociclos, etc.

Além de retardar a fluidez do trânsito e obstruir a passagem de pedestres, a Prefeitura considera que se constitui em um obstáculo dentro da via em situação de perigo para todos.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana através de seus agentes fica encarregada de dar efetividade ao decreto. As autoridades do município também poderão empregar o uso de poder de polícia caso necessitem. O decreto já está vem vigor, mas na quinta-feira, 11, diversos malabaristas ainda foram encontrados pela cidade. O Decreto nº 2.800 foi publicado na Imprensa Oficial desta semana. Outras cidades da região, como Jundiaí e Campinas, já adotaram a mesma medida.