Cia Frati Alatere apresenta ‘Iepe’

A Cia Teatral Frati Alatere apresenta amanhã, às 20h, o espetáculo teatral ‘Iepe’, no Centro Comunitário da USF, em alusão ao Dia das Crianças. A entrada é gratuita. A peça é apresentada em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Poiesis, o Programa de Qualificação em Artes e a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

Sinopse – Iepe é uma espécie de herói às avessas, pobre, beberrão, com uma esposa furiosa, de quem apanha todo tempo. Subitamente, por uma brincadeira do Barão, poderoso senhor de todas as terras circundantes, acorda rico e poderoso. As mudanças que vão se processando em termos de comportamento, valores e atitudes, são hilariantes, interessantes e dignas de reflexão

O texto trabalhado é do autor Luís Alberto de Abreu e conta com a direção de Jade Alves (Fratri Alatere) e Amanda de Queiróz (Programa de Qualificação em Artes).