Colegas – Peça baseada em filme será apresentada esse fim de semana na Casa da Cultura

O sucesso premiado das telonas, Colegas (2012), ganha versão para os palcos e chegou ontem em Bragança. Hoje também haverá apresentação, às 20h, na Casa de Cultura.

A peça conta a história de Stallone, Aninha e Márcio, jovens que viviam juntos em um instituto para portadores da síndrome de Down. Um dia eles decidem fugir no carro do amigo jardineiro para se aventurar e realizar o sonho individual de cada um: Stalone quer ver o mar, Aninha quer casar e Márcio quer voar.

A versão teatral da obra, intitulada Colegas no Teatro, que conta com o patrocínio da Energisa Sul-Sudeste e teve como produtores Thiago Rosa e João Giani, naturais de Bragança Paulista, volta a discutir as ideias de normalidade e diferença.

O elenco é completado por Daniel Dottori e Adriana Mendonça que se revezam em diferentes papéis, além de Ricardo Côrte Real, que interpreta o jardineiro do Instituto, Arlindo.

A comédia explora de forma poética como a felicidade pode ser encontrada nas coisas simples da vida. Os três protagonistas, originalmente interpretados por Ariel Goldenberg (ganhador do prêmio de melhor ator no Festival de Toronto), Rita Pook e Breno Viola, são vividos respectivamente por: Ian Pereira, Giulia Merigo e João Simões Junior na versão teatral.

Preços – Inteira R$ 50,00; Antecipado R$ 30,00 e meia-entrada R$ 25,00. A duração é de 80 minutos e a classificação etária é de 12 anos. Ingressos à venda em www.megabilheteria.com. Outras informações pelo telefone 94448-0472.