SEMJEL vence Clube de Campo em amistoso de Basquete

Na quarta-feira, 3, a equipe de Basquete Masculino Sub-16 da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL jogou amistosamente contra a equipe do Clube de Campo de Bragança, na quadra do CCB. A partida terminou com o placar SEMJEL 52 x 28 Clube de Campo. A disputa foi realizada a pedido do professor Otelo Dubard, que trabalha na área esportiva do município com treinamento em escolinha de basquete, a fim de preparar os atletas para as competições de 2019. Interessados em participar da escolinha de basquete devem comparecer no Ginásio De Esportes Dr. Lourenço Quilici, às terças e quintas-feiras, a partir das 14h30, quando ocorrem os treinos para masculino e feminino, a partir dos 13 anos de idade.