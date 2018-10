TSE substitui 1.695 urnas em todo país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou para 1.695 o número de urnas eletrônicas que apresentarem defeito e precisaram ser substituídas em todo o país. Os estados que tiveram o maior número de urnas com defeito foram Minas Gerais (252), Rio de Janeiro (123), Pernambuco (83), São Paulo (78), Rio Grande do Sul (54), Sergipe (53), Paraná (32). A Justiça Eleitoral também registrou uma prisão de candidato, em São Paulo, por propaganda eleitoral, que é proibida no dia da eleição. Trinta e uma pessoas foram pessoas foram presas pelo mesmo motivo.