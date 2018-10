Sujeira pelas ruas da cidade

Os eleitores de Bragança puderam perceber no domingo o excesso de ‘santinhos’ de candidatos espalhados pelo chão. Em todas as proximidades das escolas que foram locais de votação havia milhares de papéis, de diversos candidatos.

O TSE proíbe “o derrame ou anuência de material de propaganda no local de votação ou vias próximas em artigo previsto na resolução 23.551/2017”.

Ontem ainda havia grande quantidade de impressos pela cidade, que devem ser recolhidos ao longo da semana pelas varredeiras da Embralixo.