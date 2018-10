João Dória (PSDB) e Márcio França (PSB) continuam campanha

Uma eleitora de 49 anos, da Seção 0097, registrou Boletim de Ocorrência no domingo, 7. Segundo consta em sua declaração à Polícia, quando votava nos candidatos em que escolheu, após digitar o número do candidato a presidente, visualizou a foto do candidato, mas ao confirmar a urna apresentou mensagem de voto anulado. A declarante avisou a mesária que chamou uma fiscal. Foi registrada a reclamação em livro próprio e a fiscal informou que seu voto provavelmente havia sido computado, mas a declarante disse ter certeza de que ele foi anulado erroneamente.

O TSE recebeu inúmeras denúncias de possíveis fraudes em urnas, em diversas cidades do país. Ao todo foram 1.695 urnas eletrônicas com problemas substituídas pelo Brasil. O TSE informa que vai apurar todos os casos.