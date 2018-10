GOVERNO DE SP: Doria e França disputam 2º turno

Depois de três eleições consecutivas com vitórias do PSDB em votação única, a disputa pelo governo do Estado de São Paulo voltará a ser decidida em segundo turno. O ex-prefeito da capital João Doria (PSDB), que obteve ontem 32,2% dos votos válidos, e o atual governador e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), com 21,8%, vão à disputa final para decidir quem será o próximo comandante do Palácio dos Bandeirantes.

A briga pelo segundo lugar foi acirrada, voto a voto, e só foi definida após a totalização de quase todas as urnas.

Confirmando a tendência de alta registrada pelas pesquisas nas últimas semanas, França ultrapassou Paulo Skaf (MDB) e deixou o presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) em terceiro lugar, com 21,3%. A diferença foi de apenas 0,45%, ou 89 mil votos.