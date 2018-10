PRESIDÊNCIA: Bolsonaro obteve 53,9 mil votos em Bragança; Haddad conseguiu 6,0 mil

Jair Bolsonaro (PSL) conquistou 46,6% dos votos válidos (49,2 milhões) e enfrentará, no segundo turno, o candidato Fernando Haddad (PT), que obteve 29,23% (31 milhões) dos eleitores brasileiros. Em Bragança, mais de 60% dos eleitores votaram nele. Mesmo conquistando a liderança absoluta na maior parte dos estado brasileiros, o capitão da reserva não conseguiu faturar as eleições no primeiro turno e terá mais 20 dias para se firmar como o favorito ao Palácio do Planalto.

Bolsonaro abriu as apurações com 48% das intenções de voto, que indicava a viabilidade de uma vitória ainda no primeiro turno, o que entusiasmou a militância do candidato. Com a abertura de urnas do nordeste e do norte, onde Haddad ganhou em nove estados e Ciro Gomes (PDT) em um, o candidato do PSL oscilou para baixo e viu o segundo turno mais perto, que ficou confirmado pouco depois.

Bolsonaro comemorou o resultado do primeiro turno da eleição. Numa transmissão ao vivo no Facebook ao lado do economista Paulo Guedes, disse que, se for eleito, unirá o país. “O agradecimento que faço é a todos os brasileiros, ganhamos em quatro regiões. Perdemos no Nordeste, mas nossa votação no Nordeste foi muito boa e tenho certeza que Deus ajudará por ocasião do segundo turno”, afirmou Bolsonaro. “Temos tudo para sermos uma grande nação. Temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado. […] Vamos unir o nosso povo. Unidos, seremos, sim, uma grande nação. Ninguém tem o potencial que nós temos”, acrescentou.

Em outro trecho da transmissão, Bolsonaro disse que o país “está à beira do caos” e, por isso, na opinião dele, “não podemos dar mais um passo à esquerda”.