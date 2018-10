Edmir Chedid é reeleito pela sétima vez consecutiva

O deputado estadual Edmir Chedid (DEM) se reelegeu pela sétima vez e novamente com votação expressiva no Estado de São Paulo. Desta vez obteve 135.991 votos e ficou na 11ª posição entre os mais votados. Em Bragança conquistou 38.736 eleitores.

Edmir acompanhou a apuração em seu escritório político, a Morada das Pedras, acompanhado do prefeito em exercício Amauri Sodré, filho Vitor Hugo Chedid, amigos e assessores. Por volta das 19h Edmir já comemorou a vitória, mas acompanhou a votação até o final da noite, analisando os candidatos eleitos. Muitos deputados renomados não foram reeleitos e perderam cadeira para os iniciantes.

Edmir considerou que no geral todos perderam votos. Em 2014 Edmir foi eleito com 167.909 votos, sendo 58.596 votos em Bragança.

A reportagem da GB esteve na Morada das Pedras ainda no domingo e conversou com Edmir. “É um momento de muita alegria. Agradeço todo o meu eleitorado. Fui o 5º deputado estadual mais votado da coligação e o 11º do Estado de São Paulo. Isso é resultado do nosso trabalho. Agora vamos focar na saúde. O povo precisa de saúde!”, disse ao completar sobre as necessidades de duplicar as rodovias da região.

“Não vamos deixar de cobrar o governo para que dê atenção às nossas rodovias. Temos duas estradas importantes na região e Alckmin não cumpriu suas promessas de duplicá-las”. O deputado se referiu as Rodovias Alkindar Monteiro Junqueira e Capitão Bardoíno que tiveram suas verbas destinadas para as obras do Rodoanel. O deputado também ressaltou que o governo federal precisa aumentar os repasses para os estados.

Sobre a campanha eleitoral, voltou a dizer que foi bem recebido em todos os locais por onde passou. “Foi uma campanha curta, mas muito gratificante”.