Edmir Chedid se elege para o 7º mandato

Como previsto nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL) com 46,6% e Fernando Haddad (PT) com 28,43% disputarão o segundo turno das eleições presidenciais. Em São Paulo, a disputa para o governo foi para segundo turno com João Dória (PSDB) com 31,77 % e Marcio França (PSB) com 21,48 % levarão os eleitores paulistas às urnas no ultimo domingo de outubro. França e Paulo Skaf (MDB) disputaram o segundo lugar lado a lado até o fim, foram 57.684 votos apenas de diferença.

Em Bragança, são 125.160 eleitores sendo que 60,75% ou 53.920 eleitores votaram em Jair Bolsonaro para governador João Dória teve 35.896 votos ou 46,11% dos votos validos. Edmir Chedid vai ao seu sétimo mandato com 135.986 votos sendo o 11º mais votados do Estado, em Bragança teve 38.736 votos. A surpresa foi para o iniciante bragantino Daniel José (NOVO) que disputou sua primeira eleição e teve 183.008 votos sendo o 6º mais votado, em Bragança obteve 4.918 votos.

Também candidatos a Assembleia Legislativa, Basilio Zecchini (PSB) teve 17.112 votos, sendo 7.528 em Bragança, Camila Marino (PSB) teve 2.661 votos, sendo 1.571 em Bragança, e Alexandre Acedo Reginato (PDT) 2.289 votos sendo 206 em Bragança.

Os candidatos à bancada federal Sidnei Donizete Guedes (PMN) teve 3.934, sendo 3.392 em Bragança e Renan Oliveira (PSOL) teve 1.590 votos, sendo 1.107 em Bragança.

As vagas ao senado por São Paulo foram preenchidas por Major Olimpio (PSL) com 9.003.171 votos e Mara Gabrilli (PSDB) com 6.479.845 votos. Eduardo Suplicy tradicional candidato pelo PT ficou com a 3ª posição com 4.646.712votos.

Entrevista – Agora pouco o Deputado Estadual eleito pela sétima vez, Edmir Chedid (DEM) concedeu entrevista à GB, na Morada das Pedras, escritório político do grupo Chedid, e falou da alegria em ser reconhecido mais uma vez. “É um momento de muita alegria. Agradeço todo o meu eleitorado. Fui o quinto deputado estadual mais votado da coligação e o décimo do Estado de São Paulo. Isso é resultado do nosso trabalho. Agora vamos focar na saúde. O povo precisa de saúde!”, disse ao completar que o governo federal precisa aumentar os repasses para os Estados.

Acompanhe mais informações sobre as eleições majoritárias na edição impressa da GB da próxima terça-feira, 9.