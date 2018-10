Eleições 2018 – Candidatos registram seus votos

Eleitores decidem hoje quem serão os próximos governantes do país. Em Bragança Paulista, os candidatos foram às urnas essa manhã e já registraram seus votos.

O primeiro a ir foi o candidato a deputado estadual pelo PSB Basilio Zecchin, que logo cedo votou na FESB.

O deputado Estadual Edmir Chedid, candidato pelo Democratas tenta seu sétimo mandato e votou no Cásper Líbero acompanhado de assessores, do filho Vitor Hugo e do prefeito em exercicio, Amauri Sodré.

Camila Marino, candidata a deputada estadual pelo PSB também já foi às urnas também na FESB, de cadeira de rodas, após sofrer uma queda em um buraco não sinalizado no Centro da cidade durante a campanha.

Sidney Guedes, candidato a deputado Federal pelo PMN, votou no EEMABA.

Renan Oliveira, também candidato a deputado federal pelo PSOL, vota no EEMABA a previsão é que ele vá às urnas às 14h.

Os candidatos a deputados estaduais Daniel José (NOVO) e Alexandre Reginato (PDT) não divulgaram os horarios e locais de votação.

Como usualmente, a cidade estava lotada de santinhos espalhados pelas ruas que com a chuva piorou muito a situação.

Problema nas urnas – Uma eleitora registrou boletim de ocorrência não criminal no Plantão da Polícia Civil e em ata no Cartório Eleitoral após ir votar na seção 0097 e ao registrar seu voto para presidente a urna deu como anulado, segundo relatou em boletim, tendo um suposto problema na urna. O caso foi encaminhado ao Juiz Eleitoral que já está tomando providências. O cartório também disse que a urna está sujeita a problemas.