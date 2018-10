Elenco do Braga deve se reapresentar só em novembro

Em férias desde o término da Copa Paulista, em que não conseguiu classificação para a segunda fase, o Bragantino deu férias aos jogadores com reapresentação prevista para novembro, segundo a direção do clube.

A maioria dos jogadores viajou para suas cidades de origem e outros foram emprestados a equipes que disputam os campeonatos das séries A e B do Brasileiro. Dois deles saíram em definitivo: Fabiano, lateral que foi para o Vitória-BA e Vitinho, que assinou com o Atlético-GO.

Conforme adiantado pela GB, a intenção do clube é manter pelo menos 15 jogadores que fizeram parte do elenco deste ano. Alguns já foram procurados para renovar o vínculo e outros vão conversar após a reapresentação.