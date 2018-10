Estudo diz que 75% dos idosos usam apenas o SUS

Pesquisa do Ministério da Saúde, coordenada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) de Minas Gerais, mostra que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços prestados no SUS (Sistema Único de Saúde), sendo que 83,1% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Neste período, foi identificado ainda que 10,2% da população idosa foi hospitalizada uma ou mais vezes.

O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, realizado pela professora Maria Fernanda Lima-Costa, ouviu pessoas com 50 anos ou mais entre os anos 2015 e 2016 em 70 municípios nas cinco regiões do País. A idade de 50 anos foi utilizada devido ao interesse em analisar o período de transição do momento produtivo para o início da aposentadoria dos idosos (60 anos ou mais).Conforme a amostragem, 85% da população entrevistada vive em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados disseram ter medo de cair na rua.

“Nós temos que cuidar da saúde dos brasileiros desde a infância para que eles tenham uma vida cada vez mais saudável. Isso significa voltar nossas ações para uma alimentação saudável, para a promoção de atividades físicas, inibir o consumo do álcool e do tabaco, e ainda para as pessoas com idade acima de 60 anos, oportunizar o diagnóstico de doenças de forma cada vez mais precoce. É dessa maneira que podemos oferecer à nossa população um envelhecimento saudável”, afirmou o Ministro da Saúde, Giberto Occhi.

Atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E, em 2030, o número de brasileiros com 60 anos ou mais deve superar o de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos, em 1940, para 75,4 anos, em 2015.

Segundo a Fundação Seade, em 2050 o Grande ABC já terá quase 30% de idosos. Atualmente, são 365,8 mil pessoas acima de 60 anos na região, número que corresponde a 13,54% dos 2,7 milhões de habitantes.