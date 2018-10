Veja como votar

O eleitor que vai votar no domingo, 7, para escolher seis candidatos (deputados federal e estadual, dois senadores, um governador e um presidente da República), vai precisar apertar 25 vezes as teclas da urna eletrônica. A ordem de votação começa por deputado federal, depois vem o estadual, os dois senadores, o governador e o presidente. Nas 25 tecladas já estão computadas as seis vezes no botão ‘confirma’. A quantidade será diferente caso haja erro e recomece o voto, ou faça a opção por votar em branco para algum dos cargos ou faça votação de legenda para deputado.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a estimativa é que cada eleitor leve pouco mais um minuto, tempo médio, para votar.

Cola – Por ser uma eleição com votação em seis candidatos diferentes, o TSE orienta os eleitores a levar a ‘cola’ para agilizar o processo, evitando que as pessoas se percam no meio da votação. Os cartórios eleitorais disponibilizam cópias das colas em branco, para que os eleitores possam preencher com os candidatos de sua preferência.

O modelo está publicado pela GB (ao lado). É só recortar, preencher e levar.

Bragança – Na cidade, são 125.204 eleitores aptos a votar neste ano, divididos em duas zonas eleitorais, sendo a maior delas, a 27ª ZE, e a 298ª ZE, que atende 15% dos eleitores e também os oriundos das cidades de Tuiuti e Pedra Bela. A maioria do colégio eleitoral é formada por mulheres.

O número de eleitores da cidade poderia ser maior se 11.126 títulos não tivessem sido cancelados e suspensos. Foram 9.741 cancelados e 1.385 suspensos.

Esses eleitores só podem regularizar a situação a partir de novembro, quando os cartórios voltam a funcionar em expediente normal.