Prefeitura emite ordens de serviço para recapeamento de 27 vias

Em solenidade no gabinete do Executivo, a empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda. recebeu do prefeito Amauri Sodré as ordens de serviço para o início das obras de recapeamento de 27 ruas, cujos recursos foram obtidos através de emendas parlamentares.

A primeira ordem de serviço abrange sete ruas do bairro Jardim São Cristóvão: 1 – Rua Sebastião Luiz do Prado, 2 – Rua dos Cravos, 3-Rua das Tulipas, 4 – Rua Mario Russo, 5 – Rua Gino Mazzola, 6 – Rua Jair Garcia Frias e 7 – Rua Joaquim Manoel de Macedo; três ruas do Recanto Elisabeth: 1 – Rua Sergipe, 2 – Rua Romeu Casagrande e 3 – Rua Uruguaina e sete ruas da Vila Motta: 1 – Rua São Francisco de Assis, 2 – Rua Giovana del Santo, 3 – Rua José Vieira de Godoy, 4 – Rua Caetano Zappa, 5 – Rua Pedro Roberto Rezende, 6 – Rua Izaltina A. Ferreira e 7 – Rua Maria do Carmo Teixeira Galasso. O convênio tem o valor total de R$ 1.189.385,76.

A segunda ordem vai beneficiar 10 vias: Rua Carlos Chagas e Rua Alypio Leme, do bairro Vila Esperança; Rua Alziro de Oliveira (trecho), no Jardim Morumbi; Rua Ezeo Dinamo Rossi, no Jardim Águas Claras; Rua Estevam José do Carmo e Rua Francisco dos Santos Rios, no Jardim São Miguel; e Rua Maria Eugênia Franco, Rua Ezequias Augusto Leme, Rua Açucenas e Rua Hortências, no Jardim São Cristóvão. Convênio no valor de R$ 1.153.652,96.