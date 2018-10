Urnas chegam às escolas hoje

As urnas que serão usadas nas 284 seções eleitorais de Bragança na 27ª Zona Eleitoral começam a ser distribuídas nos 42 locais de votação nesta sexta-feira, 5, assim como para as 50 seções da 298ª Zona Eleitoral, que também atende a municípios da região.

Todo o transporte dos equipamentos é feito com escolta da Polícia Militar e após instaladas nas escolas, um policial ou guarda civil municipal fica incumbido da segurança do local. Segundo a Justiça Eleitoral, todas as urnas já foram preparadas com as mídias para armazenamento dos dados e além das disponíveis para o eleitor, também as máquinas de reserva serão mantidas nos cartórios eleitorais em caso de necessidade de substituição.

Segurança – Além da responsabilidade de manter em segurança as urnas eletrônicas após a instalação nos colégios eleitorais, no dia do pleito todos os locais de votação contarão com um policial militar ou guarda civil.

A Polícia Civil também atuará neste domingo e diante de qualquer irregularidade presenciada, o eleitor deve procurar pelo policial ou guarda e fazer a denúncia.

Campanha política – Hoje é o último dia para divulgação de propaganda paga na imprensa escrita e também na internet, de acordo com determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No sábado, até às 22h, os candidatos podem fazer campanha com autofalantes e amplificadores de som, bem como carreata ou passeata.