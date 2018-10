Vice de Bolsonaro, General Mourão visita Bragança e promete fim da impunidade

Bragança recebeu ontem a visita do General Mourão, que disputará as eleições de domingo, 7, como candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro (PSL). O general foi recebido no Hotel Vila Santo Agostinho, onde lamentou a atual situação do País e apresentou propostas de governo. Ele também lamentou que as investigações sobre o ataque à Bolsonaro tenham sido influenciadas pelo esquerdismo.

“É grave o momento que estamos vivendo. Vamos mudar o paradigma desse comunismo imposto. Tripudiaram o Brasil e o povo está no limite”, disse ao acrescentar que está confiante de que vencerão no primeiro turno. “Estamos a três dias de um acontecimento extraordinário. Domingo será a vitória do Brasil”, completou.

Sobre a situação econômica, o general disse que vai gerar riqueza, com emprego e bem-estar social, significando segurança, saúde e educação para o povo. “Somos mais de 200 milhões de habitantes e vamos resgatar o que somos como País”.

O candidato lamentou ainda que o Brasil viva debaixo de escândalos, seja pela roubalheira ou má gestão. Entre as ideias de governo também apresentadas, disse que haverá o “Brasil de grandeza”, resgatando valores como honestidade e lealdade; equilíbrio fiscal; redução de ministérios; reforma tributária. Um dos momentos mais acalorados da visita foi quando o general prometeu o fim da impunidade. “Hoje os bandidos estão mais armados do que a polícia”.

A visita contou também com a presença do político Levy Fidelix e de membros do Exército Brasileiro, delegados, policiais civis e militares, juízes, entre outros representantes de diversos segmentos da sociedade.