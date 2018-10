Alckmin não quis duplicar rodovias da morte

Na tarde de ontem a redação da GB e GB Norte recebeu o deputado estadual Edmir Chedid (DEM), que disse estar confiante para assumir o sétimo mandato na Assembleia Legislativa. Ainda ontem ele esteve em outras cinco cidades da região, cumprindo agenda antes do pleito de domingo, 7.

Edmir disse estar contente por ter sido bem recebido em todos os locais por onde passou durante a campanha. “Foi uma campanha curta e muito alegre. Atendemos muitas pessoas. No momento em que o país vive, vejo eleitores descrentes, mas comigo não, sinto que foi diferente a receptividade”.

O deputado disse ainda que gosta de ser cobrado e de saber o que precisa ser feito em prol da população. “Esse contato é gostoso e esses anos todos como deputado foram muito produtivos; já estamos entrosados”, completou.

MELHORIAS- Entre as melhorias já realizadas ou em andamento em Bragança, Edmir destacou o recapeamento de 200 vias; a reforma viária e paisagística na região da Praça 9 de Julho; reforma de diversos ciles; criação da Incubadora de Empregos; recuperação da verba para reforma e restauro do antigo Colégio São Luiz; reforma de postos de saúde e escolas, entre outros avanços.

O deputado também adiantou sobre projetos que já possuem recursos garantidos e estão prontos para serem executados como, por exemplo, desassoreamento do Lago do Taboão e construção de um ‘Parque/Praia’ na Zona Norte.

A respeito da saúde pública, prometeu que lutará cada vez mais. Um dos projetos do deputado é de transformar o HUSF em hospital regional. “Muita gente perdeu emprego e foi para o SUS. O orçamento de Bragança, por exemplo, tem 29% destinados somente para a saúde, mas era para ser 15%”, considerou.

Sobre a duplicação da rodovias prometidas por Geraldo Alckmin (PSDB), lamentou que tenham tido a verba aplicada no Rodoanel. A verba seria destinada para duplicação das conhecidas ‘rodovias da morte’: Alkindar Monteiro Junqueira e Capitão Bardoíno. “Continuamos na luta para a duplicação das rodovias e do tão sonhado anel viário na Aurélio Frias. Não vou parar um minuto”, finalizou.