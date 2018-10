DE NOVO! FAC atropela o São Paulo de Itu no Amador do Estado

Em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Amador do Estado, o Ferroviários foi até Itu para enfrentar um velho conhecido (e freguês), o São Paulo. E o resultado não poderia ter sido outro: vitória por 3 x 0, com superioridade incontestável durante os 90 minutos.

Os gols foram marcados por Henrique (2), ainda no primeiro tempo, e Alan, aos 90 minutos. O time avinhado foi a campo com Ricardo, Baião, Diego, Tobi e William; Zóio, Lucas, Palhinha e Makson; Romário e Henrique. Técnico: Serjão.

O jogo de volta, no Estádio Olímpio Rodrigues, em Bragança, está previsto para sábado, 6, às 15 horas.

No ano passado o FAC derrotou o mesmo São Paulo duas vezes: 4 x 1 em Itu e 14 x 0 em Bragança.