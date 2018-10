Jovens talentos recebem diploma de honra ao mérito

A Prefeitura fez a entrega na quinta-feira, 27, em sessão solene na Câmara, de diplomas de honra ao mérito para 15 jovens talentos da cidade, de diferentes áreas. As indicações foram feitas por vereadores e entidades.

Os homenageados foram: Alexandre Pedroso Duarte (indicação Clube de Regatas Bandeirantes), Ana Carolina Cadoni Latanzi (indicação Escola Estadual Inaldo Manta), Ana Júlia Dias Pereira (indicação vereador Natanael Ananias), Beatriz dos Santos Oliveira (indicação vereadora Beth Chedid), Beatriz Volpone de Souza (indicação vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos), Deivid Aparecido Henrique (indicação Instituto Federal de São Paulo – Campus Bragança Paulista), Felipe Donizete Braz (indicação APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Gabriel Isaque dos Santos Ferreira (indicação vereador João Carlos Carvalho), Gabriel Zamper Vecchiatti (indicação vereador Marco Antonio Marcolino), Gabryelly Crysthynny da Silva Faria (indicação vereador Antonio Bugalu), Heloísa Dias Cagnoto (indicação vereador Tião do Fórum), Leonardo Roberto de Oliveira Gonçalves (indicação ADPM – Associação Desportiva Polícia Militar), Manuela Cintra Feraz (indicação vereador Ditinho Bueno do Asilo), Maria Clara Domingues da Silva (indicação vereador Dr. Claudio) e Rafael Carlos Vieira Silva (indicação vereadora Fabiana Alessandri).

O diploma é entregue anualmente e tem como objetivo condecorar jovens entre 7 e 21 anos que se destacam em suas áreas de atuação.