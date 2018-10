Sabesp diz que cumpriu o Plano de Saneamento

Concessionária dos serviços de água e esgoto no município, a Sabesp divulgou que as ações de melhorias para o saneamento básico do município, que fazem parte do relatório enviado ao Programa Município Verde Azul, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do qual Bragança é participante.

As informações também servem para a administração municipal averiguar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico.

De acordo com dados da Sabesp, de outubro de 2017 até o momento, houve o prolongamento de rede de água no município em 11.755 metros e de 4.971 metros na rede de esgoto. Além disso, foram efetuadas mais de 2 mil novas ligações de água e cerca de mil novas ligações de esgoto. Das ações executadas, foram feitas trocas de ramal de água (467) e de esgoto (22), e a substituição de 2.873 hidrômetros.