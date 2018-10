Secretarias de Educação e Saúde ficam com 72% do Orçamento

Conforme noticiado pela GB na edição de sábado, o Governo Municipal encaminhou à Câmara de Vereadores, na sexta-feira, 28 de setembro, o projeto de Lei Orçamentária Municipal (LOA) para o exercício 2019. A expectativa de receita é superior a R$ 500 milhões.

O projeto compreende o volume de recursos a serem arrecadados pelo município e geridos pela Municipalidade. O documento foi entregue à presidência da Câmara pelo prefeito em exercício, Amauri Sodré, e secretário de Finanças, Luciano Aparecido de Lima.

Segundo o chefe do Executivo, o Orçamento 2019 demonstra a confiança do governo municipal na economia de Bragança, que nos últimos anos tem se mantido na média do País, porém considera o cenário econômico nacional incerto e cauteloso, pela desaceleração do setor industrial nacional e, também, pela trajetória política em ano eleitoral.

O prefeito destacou em sua mensagem à Câmara que o projeto de lei orçamentário observa os programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2018/2021.

O secretário da Fazenda, Luciano de Lima, explicou que para minimizar possíveis impactos da economia nacional no orçamento da cidade, a Prefeitura tem buscado otimizar suas receitas por meio do aprimoramento da gestão fazendária e efetividade da utilização dos recursos. “Neste quesito destaca-se um esforço para implantação de novas ferramentas para cobrança da Dívida Ativa, além de outras voltadas à redução de custos.

Para 2019, a receita total prevista do município será de R$ R$ 506.447.333,00. A previsão de despesas das maiores secretarias está assim distribuída: Saúde (R$134.691.908,00); Educação (R$ 159.723.985,00) e Serviços (R$ 40.192.249,00). A Câmara de Vereadores terá recursos de R$ 29.233.695,00.

As pastas do Saúde e Educação, juntas, detém 72% do total.