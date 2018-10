Reservatório do Cantareira tem nível mais baixo que o da pré-crise de 2014

Principal manancial da região metropolitana de São Paulo, o reservatório de abastecimento de água do Sistema Cantareira está operando com nível inferior ao cenário que provocou a crise de abastecimento de 2014 e 2015. O reservatório registrava ontem, 1º de outubro, 33,9% de sua capacidade (sem considerar a reserva do chamado volume morto). Em 2012 e 2013, anos que antecederam à crise, o Cantareira contava com, respectivamente, 73,5% e 61,5%.

No ápice da falta de abastecimento, o nível do reservatório chegou a ficar “negativo”, sendo necessário o uso do volume morto.

O patamar atual é classificado por órgãos reguladores como “estado de alerta” e se não chover de forma substancial vai se aproximar do “restrição” – que impõe mais reduções na retirada de água das represas.

Desde a crise hídrica que atingiu São Paulo, foram adotadas faixas de atenção que correspondem à capacidade de volume operacional: Normal (mais de 60%), Atenção (60% e 40%); Alerta (40% e 30%); Restrição (30% e 20%); Especial (menos de 20%).