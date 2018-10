Inaugurado o Centro de Apoio ao Turista

A Prefeitura inaugurou o Centro de Apoio ao Turista (CAT), situado na Praça Coronel Jacinto Osório, no Matadouro, local escolhido por integrar o centro urbano e proximidade com o Terminal Rodoviário Intermunicipal e Passarela Chico Zamper.

O local será uma central de informações dos eventos e atividades realizadas na cidade e disponibilizará espaço para que empresários, hotéis, bares, restaurantes e pousadas divulguem os serviços oferecidos na cidade. O local também abrigará o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e sede das reuniões e local de apoio aos trabalhos desenvolvidos.

Os recursos para a construção do CAT são oriundos de convênio firmado em 2014 com o Governo Federal, Ministério do Turismo, retomado em 2017.

Na inauguração, o prefeito Amauri Sodré ressaltou o potencial do novo espaço para o desenvolvimento do turismo na cidade. A secretária de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira, falou dos esforços e empenho empregados no trabalho em prol do turismo bragantino.