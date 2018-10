TEMPORAL NO DOMINGO: Ribeirão transborda e inunda regiões da cidade

Um temporal caiu sobre a cidade durante todo o domingo e diversas regiões ficaram alagadas. Um desses locais foi a rua Tupi, no bairro do Taboão, que por ser plana e sem escoamento ideal, acaba sofrendo inundações, principalmente quando o ribeirão Grimelo transborda.

Os efeitos do temporal se espalharam por toda a cidade e causaram problemas à população, como a lentidão do trânsito em alguns bairros, mesmo sendo domingo.

Também foram registradas quedas de árvores e de fiação elétrica, mas não houve registro de vítimas.