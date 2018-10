Carreata reuniu apoiadores de Bolsonaro

Na manhã de domingo, 30, foi realizada a segunda carreata em Bragança em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência e em resposta ao #EleNão que ficou conhecido mundialmente.

A primeira carreata com apoiadores do presidenciável ocorreu no último dia 22 e seguiu mesmo trajeto, com concentração e início na Concha Acústica.

Ambas percorreram várias ruas da cidade, encerrando no Lago do Taboão. O grupo de apoiadores e militantes vestia roupas verde e amarela, carregavam bandeiras e faixas de apoio à Bolsonaro. Neste domingo, centenas de motociclistas aderiram à carreata junto aos carros e trio elétrico. No mesmo dia, diversas outras cidades em diversos Estados também realizaram manifestações em apoio a Bolsonaro, que permanece em primeiro lugar nas pesquisas, seguido de Fernando Haddad (PT).

Demais cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Bahia e Espírito Santo também aderiram às manifestações.

Bolsonaro, que se recupera em casa após passar 23 dias internado por conta de facada sofrida no dia 6 de setembro, lançou a mensagem de “PT não, PT nunca”, parafraseando o mote dos protestos contra ele próprio.