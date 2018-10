Candidato a vice de Jair Bolsonaro, General Mourão vem a Bragança

O Hotel Santo Agostinho, no Jardim Sevilha, tem programada para quinta-feira, 4, a visita do General Hamilton Mourão (foto), candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo deputado Jair Bolsonaro. O candidato deverá ser recepcionado por representantes do partido (PSL), correligionários e apoiadores da dobradinha.

No domingo, será realizado o primeiro turno da eleição. Anteriormente, o general não conseguiu participar de um encontro promovido pela Loja Maçônica Luz Interior.