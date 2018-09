Ferroviários enfrenta ‘freguês’ no Amador do Estado

A equipe do Ferroviários, que representa Bragança na disputa do Campeonato Amador do Estado inicia a segunda fase hoje, jogando na cidade de Itu, no estádio Novelli Júnior, em partida contra um velho freguês dos avinhados: o São Paulo.

No ano passado o Ferroviários atropelou o time ituano nas duas partidas que disputaram. Na primeira, em Itu, mesmo local do jogo de hoje, goleada por 4 x 1. Romarinho anotou três vezes e Alan completou o marcador. No jogo de volta, no campo do Taboão, 14 x 0.

Muitos dos jogadores que atuaram naquelas partidas continuam na equipe do FAC e pretendem repetir a performance no encontro de hoje, que começa às 15 horas. O jogo de volta, em Bragança, será no dia 6 de outubro, também às 15 horas.