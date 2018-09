CRIMINALIDADE: Roubos e furtos aumentaram em agosto

Novos números da estatística policial, divulgados na terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança, relativos ao mês de agosto, revelam que Bragança teve aumento no número de furtos e roubos em todas as modalidades. A boa notícia é que não foram registrados homicídios dolosos (com intenção de matar) no último mês, depois de duas ocorrências em julho. Ainda assim, nos oitos meses do ano já se chegou ao mesmo total de todo o ano de 2017: 6 mortes, mas ainda faltam quatro meses (setembro, outubro, novembro e dezembro) para se computar as estatísticas de 2018.

Roubos e furtos – Todas as modalidades de furtos e roubos aumentaram: 50% nos roubos em geral, 100% nos roubos de veículos, 200% nos roubos de carga, 3,7% nos furtos em geral e 27,2% nos furtos de veículos. Se em julho não houve registro de estupros, em agosto foram 2.

De modo geral, na comparação entre janeiro e agosto deste ano com o mesmo período do ano passado, os registros criminais tiveram queda na cidade. Se mantido o ritmo de agosto, no entanto, o total de ocorrências será maior ao final de dezembro.