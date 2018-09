Aprovação de plantas exige Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Aprovar plantas para a construção de imóveis, por decisão da Prefeitura, está condicionada à apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Com esse documento em mãos, a administração municipal terá conhecimento dos tipos de resíduos que serão gerados, e verificar se a destinação final estão em acordo com a legislação ambiental. Também irá permitir a regulação desses resíduos, pois a destinação inadequada tem ensejado inúmeros processos que têm como causa a poluição do meio ambiente.

De acordo com a nova determinação, no momento das análises de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV-RIV), aprovações de plantas, vistos prévios e aprovações de loteamentos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicita o documento do empreendedor/proprietário e verifica, principalmente, o transporte e a destinação final dos resíduos gerados. Dentre os resíduos, 90% são produzidos pela construção civil, oriundos de construções, reformas, reparos e escavação de terrenos para obras civis, concreto em geral, pavimento asfáltico e tubulações, entre outros.